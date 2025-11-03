Полянский рассказал, почему санкции не коснутся Росатома

«Предсказывать здесь что-то довольно сложно. Любые российские активы, которые находятся за рубежом, теоретически и гипотетически всегда могут быть конфискованы и так далее. Все об этом прекрасно знают», — сказал Полянский.
Он отметил, что сотрудничество с «Росатомом» «нужно очень много кому в мире», в связи с чем сложно себе представить, что «эти страны настолько будут себя не любить, чтобы отказаться от тех преимуществ, которые дает сотрудничество с “Росатомом”».
«Думаю, что так оно и останется. Это применимо не только к “Росатому”, но и к некоторым другим проектам. То есть, европейцы, американцы, они, конечно, люди ушлые, и они тоже стараются уж совсем больно-то себе не делать по многим вопросам. Где они могут что-то использовать российское, они стараются это использовать. Иногда, там, не создавая слишком большой шум вокруг этого», — констатировал Полянский.
«Шум», подчеркнул он, создают украинцы, поляки и русофобствующие прибалты.
«А все остальные тихонько стараются все-таки эти тяжелые времена пережить, чтобы потом все-таки вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией на более позднем этапе. Я думаю, что эта тенденция абсолютно очевидна», — добавил российский дипломат. Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Они вернутся к этому вопросу на заседании Европейского совета
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.