Политолог Дешири заявил об усилении интереса к России у молодежи Ирана

По словам эксперта, у молодых иранцев есть множество возможностей изучать Россию.

Источник: Аргументы и факты

Интерес иранской молодежи к России и русскому языку продолжает расти. Декан Университета международных отношений при МИД Ирана Мохаммад Реза Дешири сообщил об этом в интервью «Ленте.ру».

«Иранская молодежь стремится открыть для себя Россию — большую страну с огромным потенциалом», — сказал он.

По словам эксперта, у молодых иранцев становится больше возможностей для изучения России. В стране открываются курсы русского языка, увеличивается число участников Международной олимпиады по русскому языку. Также растет количество абитуриентов, которые хотят получить образование в России.

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что в России в настоящее время учатся более 50 тыс. студентов из Китая.