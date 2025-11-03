Политолог Дешири заявил об усилении интереса к России у молодежи Ирана

Интерес иранской молодежи к России и русскому языку продолжает расти. Декан Университета международных отношений при МИД Ирана Мохаммад Реза Дешири сообщил об этом в интервью «Ленте.ру».
«Иранская молодежь стремится открыть для себя Россию — большую страну с огромным потенциалом», — сказал он.
По словам эксперта, у молодых иранцев становится больше возможностей для изучения России. В стране открываются курсы русского языка, увеличивается число участников Международной олимпиады по русскому языку. Также растет количество абитуриентов, которые хотят получить образование в России.
Ранее премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что в России в настоящее время учатся более 50 тыс. студентов из Китая.