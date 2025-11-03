В ЮАР прокомментировали слухи о встрече президентов России и США на саммите G20

Финская телерадиокомпания Yle ранее распространила ранее информацию о том, что глава Финляндии Стубб выступил с предложением организовать переговоры между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в рамках саммита «двадцатки» в ЮАР. Финский лидер считает, что международное сообщество сталкивается с настолько серьезными вызовами, что многие осознают необходимость проведения такой встречи. Саммит Группы двадцати запланирован на 22−23 ноября в Йоханнесбурге.