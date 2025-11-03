Ричмонд
В ЮАР прокомментировали слухи о встрече президентов России и США на саммите G20

Официальный представитель президента Южно-Африканской Республики Винсент Магвенья заявил, что страна, выступающая в роли председателя Группы двадцати, не располагает данными о встрече глав России и Соединенных Штатов в ходе ноябрьского саммита G20 в Йоханнесбурге. Такой комментарий он дал СМИ, отвечая на запрос относительно инициативы президента Финляндии Александера Стубба по организации подобных переговоров.

Слухи о встрече Путина и Трампа в ЮАР пока не подверждаются.

«В настоящий момент мы не располагаем информацией, которая бы подтверждала проведение такой встречи», — подчеркнул Магвенья. Слова приводит ТАСС.

Финская телерадиокомпания Yle ранее распространила ранее информацию о том, что глава Финляндии Стубб выступил с предложением организовать переговоры между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в рамках саммита «двадцатки» в ЮАР. Финский лидер считает, что международное сообщество сталкивается с настолько серьезными вызовами, что многие осознают необходимость проведения такой встречи. Саммит Группы двадцати запланирован на 22−23 ноября в Йоханнесбурге.

