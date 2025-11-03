Топорнин: Трамп дает обещания по Украине, чтобы быть в центре внимания

Эксперт отметил, что в администрации США отсутствует четкое понимание сроков завершения конфликта. Топорнин подчеркнул, что если бы велась реальная работа по сближению позиций Киева и Москвы, были бы основания говорить о возможных договоренностях через 2−3 месяца. Однако вице-президент Джей Ди Вэнс ранее заявлял о необходимости как минимум 6 месяцев для урегулирования.