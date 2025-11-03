Топорнин: Трамп дает обещания по Украине, чтобы быть в центре внимания

Заявления президента США Дональда Трампа о возможности урегулирования украинского конфликта за несколько месяцев не имеют серьезных оснований. Политолог Николай Топорнин сообщил об этом «Ленте.ру».
По его словам, американский президент часто делает громкие заявления, чтобы поддерживать интерес к своей персоне.
Эксперт отметил, что в администрации США отсутствует четкое понимание сроков завершения конфликта. Топорнин подчеркнул, что если бы велась реальная работа по сближению позиций Киева и Москвы, были бы основания говорить о возможных договоренностях через 2−3 месяца. Однако вице-президент Джей Ди Вэнс ранее заявлял о необходимости как минимум 6 месяцев для урегулирования.
Политолог предположил, что заявления Трамма можно рассматривать как часть борьбы за Нобелевскую премию мира, новая номинация на которую ожидается в следующем году. По мнению Топорнина, это очередная пиар-акция, поскольку реальных предпосылок для быстрого решения украинского вопроса в настоящее время нет.
Ранее сообщалось, что уровень поддержки политики Дональда Трампа побил антирекорд второго срока.