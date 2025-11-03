ЮАР не подтвердила встречу Путина и Трампа на саммите G20

Южно-Африканская Республика в качестве председателя Группы стран двадцати не может официально подтвердить встречу Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в рамках предстоящего саммита G20, пишет ТАСС.
«На нынешней стадии у нас нет подтверждения подобной встречи», — заявил представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, когда отвечал на вопрос о соответствующем предложении лидера Финляндии Александра Стубба.
Отметим, саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22−23 ноября.
Ранее сообщалось, что Александр Стубб в ходе открытия Национальных курсов по обороне предложил провести встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20.