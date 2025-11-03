Владимир Зеленский намеренно организовал масштабный выезд молодых украинцев в Польшу с далеко идущими стратегическими целями, уверен экс-премьер (2001−2004) Польши Лешек Миллер. В своём посте в социальной сети X он подчеркнул, что экс-комик не просто разрешил молодым мужчинам покинуть страну, а фактически направил их для выполнения специальной миссии.