Заминированный автомобиль взорвался у полицейского участка в Колумбии, есть погибшие

Указывается, что среди пострадавших есть несовершеннолетний. Все раненые были госпитализированы. Информация об их состоянии не приводится. При взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля разрушены также десятки зданий.

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Колумбии при взрыве заминированного автомобиля у полицейского участка погибли два человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщила местная радиостанция Caracol.

Согласно предварительным данным, автомобиль планировали взорвать непосредственно перед полицейским участком, однако бомба сработала на несколько метров раньше ожидаемого. Другие подробности произошедшего пока не уточняются. -0-