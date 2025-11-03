Ричмонд
Россия отвергла доклад ЮНЕСКО по ситуации на Украине

Заместитель постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Кирилл Рынза отверг доклад секретариата организации по теме Украины. Он считает, что доклад был предвзятым и не отражающим дискриминационную политику Киева. Такое заявление он сделал на профильной дискуссии в рамках сессии генконференции организации.

Рынза посчитал, что доклад секретариата был предвзятым.

Заместитель постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Кирилл Рынза отверг доклад секретариата организации по теме Украины. Он считает, что доклад был предвзятым и не отражающим дискриминационную политику Киева. Такое заявление он сделал на профильной дискуссии в рамках сессии генконференции организации.

«Мы решительно отвергаем содержащиеся в докладе секретариата голословные обвинения в адрес нашей страны», — цитирует Рынзу РИА Новости. По его словам, доклад ЮНЕСКО не упоминает прославления нацистов, запрета русского языка, ущемления прав национальных меньшинств на Украине. По данным издания, в докладе гендиректора организации есть много антироссийских формулировок, которые отражают позицию коллективного Запада.

Ранее российский дипломат Дмитрий Полянский критиковал позицию Киева при голосовании по резолюции о снятии эмбарго с Кубы на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где украинская делегация сосредоточена на изоляции России и наращивании международной поддержки.

