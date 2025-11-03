Россия отвергла доклад ЮНЕСКО по ситуации на Украине

Заместитель постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Кирилл Рынза отверг доклад секретариата организации по теме Украины. Он считает, что доклад был предвзятым и не отражающим дискриминационную политику Киева. Такое заявление он сделал на профильной дискуссии в рамках сессии генконференции организации.