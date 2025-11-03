В ФРГ заявили, что в ЕС третий год подряд падает промышленное производство

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Евросоюзе уже третий год подряд падает промышленное производство. Об этом заявила глава Минэкономики ФРГ Катерина Райхе, сообщает газета «Известия».
«Промышленное производство в Европе снижается с 2022 года, третий год подряд, со снижением на 2% в 2024 году и на 1,4% в 2023 году. Таким образом, Европа теряет конкурентоспособность», — сказала министр.
Райхе отметила, что за последние два десятилетия разрыв в производительности труда между Евросоюзом и США увеличился с 15% до 30%.
Ранее стало известно, что более трети компаний в Германии планирует сокращение рабочих мест в 2026 году. При этом новых сотрудников намерены нанимать лишь 18% компаний. -0-