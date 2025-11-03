Ричмонд
Рейтинг одобрения политики Трампа побил антирекорд в США

Рейтинг одобрения политики президента США Дональда Трампа побил антирекорд и достиг худшего показателя за вторую каденцию главы государства, составив 37 процентов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные опроса.

Источник: Reuters

«Рейтинг одобрения Трампа в опросе составляет 37 процентов, что является худшим показателем за весь его второй срок», — говорится в материале.

В первую каденцию на этом же этапе рейтинг одобрения составлял 36 процентов. Телеканал отметил, что на фоне снижения одобрения политики Трампа укрепляют позиции демократы. По данным опроса, если выборы в Конгресс пройдут сейчас, 47 процентов избирателей проголосуют за Демократическую партию, 42 процента — за республиканцев.

