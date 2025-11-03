Рейтинг одобрения политики Трампа побил антирекорд в США

«Рейтинг одобрения Трампа в опросе составляет 37 процентов, что является худшим показателем за весь его второй срок», — говорится в материале.
В первую каденцию на этом же этапе рейтинг одобрения составлял 36 процентов. Телеканал отметил, что на фоне снижения одобрения политики Трампа укрепляют позиции демократы. По данным опроса, если выборы в Конгресс пройдут сейчас, 47 процентов избирателей проголосуют за Демократическую партию, 42 процента — за республиканцев.
