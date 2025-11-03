Bloomberg: из-за санкций Китай сокращает закупки российской нефти

В публикации отмечается, что более мелкие частные нефтеперерабатывающие заводы, которые называют «чайниками», также воздерживаются от закупок российской нефти, опасаясь санкций США и Евросоюза. По оценкам консалтинговой компании Rystad Energy AS, из-за «забастовки покупателей» ~к настоящему времени поставки снизились на 400 тыс. баррелей в день, что составляет около 45% от общего объема импорта нефти из РФ в КНР.~ Некоторые частные нефтеперерабатывающие заводы «следят за развитием событий» и, по-видимому, не приняли окончательного решения на этот счет — но эта пауза помешает им закупать российскую нефть до конца года, даже если они захотят пренебречь санкциями.