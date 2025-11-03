Ричмонд
Bloomberg: из-за санкций Китай сокращает закупки российской нефти

Источник: Газета.Ру

Из-за санкций США китайские компании — как государственные гиганты, так и «чайники» — продолжают отказываться от закупок российской нефти, утверждает Bloomberg. По данным издания, это касается, в том числе, нефти премиальной сибирской марки ESPO (ВСТО), стоимость которой заметно упала после объявления об американских рестрикциях.

«По словам трейдеров, государственные гиганты Sinopec и PetroChina Co. остаются в стороне, отменив некоторые поставки российской нефти после введения США санкций … в прошлом месяце»,

— пишет Bloomberg.

В публикации отмечается, что более мелкие частные нефтеперерабатывающие заводы, которые называют «чайниками», также воздерживаются от закупок российской нефти, опасаясь санкций США и Евросоюза. По оценкам консалтинговой компании Rystad Energy AS, из-за «забастовки покупателей» ~к настоящему времени поставки снизились на 400 тыс. баррелей в день, что составляет около 45% от общего объема импорта нефти из РФ в КНР.~ Некоторые частные нефтеперерабатывающие заводы «следят за развитием событий» и, по-видимому, не приняли окончательного решения на этот счет — но эта пауза помешает им закупать российскую нефть до конца года, даже если они захотят пренебречь санкциями.

~В некоторых случаях санкции могут иметь и обратный эффект~: так, попавшая в «черный список» Евросоюза компания Yulong полностью перешла на российскую нефть, хотя раньше этот новейший китайский НПЗ закупал нефть из разных источников, включая Канаду, Ближний Восток, Анголу, Бразилию и РФ.

Bloomberg обращает внимание, что встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в южнокорейском Пусане не привела к ясности в вопросе закупки российской нефти Китаем.

«Если уж на то пошло, встреча Трампа и Си только усугубила неразбериху. Хотя лидеры смогли установить новые основные правила для торговли такими товарами, как полупроводники, редкоземельные металлы и соевые бобы, вопрос о том, что делать с российской нефтью, не упоминался ни в одном публичном заявлении», — отмечает издание.

При этом Трамп заранее объявлял, что во время переговоров с Си он хочет добиться значительного сокращения закупок нефтепродуктов из РФ Китаем.

«Я могу обсудить это. Китай значительно сокращает закупки нефти у РФ. А Индия полностью откажется от них», — говорил Трамп журналистам на борту своего самолета во время остановки в Дохе.

Перед этим, 16 октября, в посольстве КНР в Вашингтоне, комментируя призыв президента США отказаться от закупок нефти в РФ, сообщили, что Китай не намерен поддаваться внешнему давлению и отвергает любые формы принуждения в вопросах сотрудничества с Россией.

«Соответствует прошлогоднему уровню».

В России не разделяют оценок западных СМИ и сообщают, что объемы поставок углеводородов в Китай приблизительно соответствует прошлогоднему уровню. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» заявил вице-премьер России Александр Новак.

~ «Несмотря на санкционное давление со стороны недружественных партнеров и все сложности, у нас сохраняется уровень поставок в Китайскую Народную Республику~. 72 миллиона тонн было поставлено нефти за девять месяцев этого года, практически на уровне прошлого года», — рассказал он.

При этом Новак отметил, что поставки российского газа в КНР не только не сократились, но заметно выросли.

«По газу мы идем даже плюс 31%, и в этом году по трубопроводному газу выйдем на проектные мощности по “Силе Сибири” на 38 миллиардов кубометров газа», — сказал он.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских рекомендовал не доверять сообщениям западных СМИ о сокращении поставок российской нефти в Китай. По его словам, в настоящее время для этого нет никаких предпосылок.

«Китай является независимым государством, которое само определяет свою внешнюю и внутреннюю политику, экономическую в том числе. Им выгодно покупать российские энергоресурсы, как до этого делала Европа, пока считалась и была независимой. Поэтому я не вижу оснований доверять уважаемым агентствам, потому что это же неоднократно говорилось и ранее, и поставки все равно продолжались. Думаю, они и будут продолжаться», — сказал депутат «Ленте.ру».

Что означают санкции.

22 октября Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело блокирующие санкции в отношении двух крупнейших российских компаний и их дочерних структур. В сообщении OFAC отмечалось, что меры призваны усилить давление на российский энергетический сектор в связи с «отсутствием у России серьезной приверженности мирному процессу», направленному на прекращение военных действий на Украине.

Новые санкции означают блокировку всех активов компаний в США, а сотрудничающие с ними иностранные компании могут попасть под вторичные санкции.

