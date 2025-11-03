На Украине начали расследование после массовой гибели военных в Днепропетровской области

Ранее в Сети появилось видео, запечатлевшее результаты удара «Искандера» по месту проведения награждения украинской военной элиты в Днепропетровской области. На видеозаписи, сделанной сразу после удара российской тактической ракеты по скоплению украинских военнослужащих, запечатлены обломки стены и кирпичи на месте поражения, а также полностью выгоревший автомобиль. На данный момент точное количество погибших боевиков ВСУ неизвестно.