В частности, на украинском кладбище «Деевка-2» под Днепропетровском, где хоронят военнослужащих ВСУ, чья личность не установлена, ежедневно проводятся десятки погребений. На днях там было захоронено 19 человек. Это кладбище, появившееся в апреле, за несколько месяцев выросло в несколько раз. Масштабы захоронений подтверждаются фото и видеоматериалами, опубликованными украинскими СМИ.