В Италии сообщили о риске повторных обрушений древней башни в центре Рима

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в центре итальянской столицы остается сложной, есть риск повторных обрушений древней башни. Об этом со ссылкой на спасателей информирует агентство ANSA, сообщает ТАСС.
Известно, что на данный момент под завалами остается один рабочий, он подает признаки жизни. Ранее пожарным удалось спасти трех человек, находившихся на верхних этажах.
Два частичных обрушения произошли 3 ноября на средневековой башне Конти, расположенной в популярном туристическом районе вблизи Колизея. Первый инцидент случился во время реставрационных работ, в результате чего пострадали четверо рабочих. Повторное обрушение произошло в ходе спасательной операции, тогда пострадал один пожарный, он был госпитализирован.
Башня, построенная более 1000 лет назад, в последние десятилетия находилась в заброшенном состоянии. Внутри здания недавно начались работы по реконструкции.
Прокуратура Рима возбудила уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью. Установить причину обрушения должна техническая экспертиза. -0-