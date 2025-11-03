В Италии сообщили о риске повторных обрушений древней башни в центре Рима

Два частичных обрушения произошли 3 ноября на средневековой башне Конти, расположенной в популярном туристическом районе вблизи Колизея. Первый инцидент случился во время реставрационных работ, в результате чего пострадали четверо рабочих. Повторное обрушение произошло в ходе спасательной операции, тогда пострадал один пожарный, он был госпитализирован.