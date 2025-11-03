Орбан обвинил украинцев и оппозицию в утечке данных 200 тысяч венгров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что оппозиционная партия «Тиса» несет ответственность за утечку личных данных 200 тыс. граждан страны через мобильное приложение. Орбан отметил, что приложение разрабатывалось при участии украинских специалистов, и подчеркнул, что утечка данных представляет угрозу нацбезопасности.
«Мы точно знаем, что эти данные были собраны партией “Тиса”, — написал Орбан на своей странице в Facebook*.
Он добавил, что передача личной информации на Украину представляет собой угрозу для безопасности страны. Премьер-министр сообщил, что по этому делу будет проведено расследование.
Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр ответил на обвинения в соцсетях, заявив: «Шутки имеют пределы, господин премьер-министр!» Он утверждал, что правительство Венгрии, якобы в сговоре с иностранными спецслужбами, взломало приложение его партии, что привело к утечке личных данных венгерских граждан в интернет.
Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что Евросоюз намерен использовать замороженные российские активы, так как у него заканчиваются средства для дальнейшей поддержки Украины.
* Деятельность Meta (Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.