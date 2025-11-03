Орбан обвинил украинцев и оппозицию в утечке данных 200 тысяч венгров

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр ответил на обвинения в соцсетях, заявив: «Шутки имеют пределы, господин премьер-министр!» Он утверждал, что правительство Венгрии, якобы в сговоре с иностранными спецслужбами, взломало приложение его партии, что привело к утечке личных данных венгерских граждан в интернет.