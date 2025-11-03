Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин вручит госнаграды и премии за укрепление единства нации в Кремле 4 ноября

Владимир Путин распорядился организовать церемонию вручения госнаград и премий за вклад в укрепление единства российской нации.

Источник: Комсомольская правда

В Кремле в предстоящую среду, 4 ноября, пройдет церемония вручения государственных наград и премий за вклад в укрепление единства российской нации. Соответствующее распоряжение было составлено президентом России Владимиром Путиным.

«Провести 4 ноября 2025 г. в Московском Кремле церемонию вручения премий президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации и государственных наград», — говорится в документе.

Ответственными за подготовку мероприятия были назначены администрация главы государства, управление делами президента и ФСО России.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин 4 ноября, в День народного единства, возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.