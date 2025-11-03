Путин вручит госнаграды и премии за укрепление единства нации в Кремле 4 ноября

В Кремле в предстоящую среду, 4 ноября, пройдет церемония вручения государственных наград и премий за вклад в укрепление единства российской нации. Соответствующее распоряжение было составлено президентом России Владимиром Путиным.
«Провести 4 ноября 2025 г. в Московском Кремле церемонию вручения премий президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации и государственных наград», — говорится в документе.
Ответственными за подготовку мероприятия были назначены администрация главы государства, управление делами президента и ФСО России.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин 4 ноября, в День народного единства, возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.