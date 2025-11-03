Ричмонд
Путин поручил о награждении россиян 4 ноября

В День народного единства в Кремле состоится церемония вручения государственных наград и премий Президента. Об этом следует информация из портала официально опубликованных указов РФ.

Владимир Путин подписал распоряжение о церемонии 4 ноября.

«Провести 4 ноября 2025 г. в Московском Кремле церемонию вручения премий Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации и государственных наград Российской Федерации», — указано в распоряжении президента государства Владимира Путина.

Подготовку и организацию мероприятия обеспечат Администрация Президента, Управление делами Президента и Федеральная служба охраны. Распоряжение следует от 2 ноября.