Демократы в США готовятся к возможному уходу Пелоси из политики

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демократы в США готовятся к возможному уходу из политики бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом со ссылкой на источники в Конгрессе сообщил телеканал NBC, информирует ТАСС.
Пелоси, являющаяся одной из самых влиятельных фигур партии, ранее возглавляла нижнюю палату Конгресса и была главным оппонентом действующего лидера США Дональда Трампа в его первый президентский срок.
По данным источников, 85-летняя Пелоси, представляющая Сан-Франциско почти четыре десятилетия, может уже 4 ноября объявить о своем решении не переизбираться в 2026 году после голосования жителей штата по законопроекту об изменении границ избирательных округов.
По словам собеседников NBС, Пелоси рассматривает возможное одобрение инициативы как символичное завершение своей карьеры. -0-