«Едва стоит на ногах»: В Германии раскрыли, как НАТО подорвала экономику Финляндии

«Финляндия сталкивается со всё более острой дилеммой: из соображений политики безопасности она увеличила свои расходы на оборону после начала специальной военной операции на Украине — в то же время она борется с ослаблением экономики, которая едва стоит на ногах», — говорится в публикации.