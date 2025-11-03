Глава Валенсии ушел в отставку спустя год после провала в борьбе с наводнениями

В октябре 2024 года на Испанию обрушились ливни, которые привели к наводнениям. Всего в результате стихии в городах Валенсии погибли 229 человек и еще восемь — в соседних регионах. В день наводнения Масон провел почти четыре часа в ресторане с журналисткой Марибель Вилаплана и не присутствовал на экстренных совещаниях, проходивших в течение дня. Также местные власти, отвечающие за реагирование на стихийные бедствия, не смогли своевременно отправить экстренное уведомление на телефоны жителей Валенсии о наводнении и мерах предосторожности. Предупреждение, в котором жителям рекомендовалось оставаться дома, было отправлено более чем через 12 часов после того, как национальное метеорологическое агентство объявило наивысший уровень опасности из-за проливных дождей. -0-