Глава Валенсии ушел в отставку спустя год после провала в борьбе с наводнениями

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава региона Испании Валенсия Карлос Масон подал в отставку спустя год после масштабного наводнения, признанного самым разрушительным природным бедствием в Испании за последние десятилетия. Об этом сообщает BBC.
«Реальность такова, что сегодня я являюсь объектом критики, шума, ненависти и напряженности. Я не могу больше так продолжать», — сказал он в телеобращении.
«Я знаю, что допустил ошибки, признаю это и буду жить с этим всю оставшуюся жизнь», — добавил он, признав, что должен был изменить свой график в день трагедии, чтобы взять ситуацию под контроль.
Согласно опросам, большинство жителей Валенсии выступало за отставку Масона из-за его действий во время наводнения. Протесты с требованием его отставки проходили ежемесячно на протяжении всего года, а 25 октября на улицы Валенсии вышло около 50 тыс. человек.
В октябре 2024 года на Испанию обрушились ливни, которые привели к наводнениям. Всего в результате стихии в городах Валенсии погибли 229 человек и еще восемь — в соседних регионах. В день наводнения Масон провел почти четыре часа в ресторане с журналисткой Марибель Вилаплана и не присутствовал на экстренных совещаниях, проходивших в течение дня. Также местные власти, отвечающие за реагирование на стихийные бедствия, не смогли своевременно отправить экстренное уведомление на телефоны жителей Валенсии о наводнении и мерах предосторожности. Предупреждение, в котором жителям рекомендовалось оставаться дома, было отправлено более чем через 12 часов после того, как национальное метеорологическое агентство объявило наивысший уровень опасности из-за проливных дождей. -0-