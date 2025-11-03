Ричмонд
Румыния купила 18 истребителей F-16 у Нидерландов всего за 1 евро

Румыния приобрела 18 истребителей F-16 у Нидерландов за символическую сумму в 1 евро. По словам министра обороны Йонуца Моштяну, самолёты предназначены для учебного центра в Фетешти и будут использоваться для подготовки пилотов.

В рамках соглашения Румыния также обязуется предоставлять места для обучения пилотов из стран НАТО и их партнёров. Несмотря на низкую цену покупки, контракт включает оплату НДС (21 млн евро) и логистической поддержки (100 млн евро).

«Центр подготовки летчиков для полётов на истребителях F-16 превратил Румынию в европейский хаб для всех государств, которые имеют или будут иметь такие истребители», — заявил Моштян.

Ранее Бельгия пообещала Украине передать снятые с вооружения истребители F-16. Такое решение было принято на фоне получения первых самолётов F-35, заказанных у США ещё в 2018 году.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

