Орбан обвинил Киев и оппозицию в утечке персональных данных 200 тыс. венгров

За утечкой персональных данных 200 тыс. граждан Венгрии стоит Киев и венгерская оппозиционная партия «Тиса». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.
Орбан назвал произошедшее серьезной угрозой национальной безопасности и добавил, что распорядился начать немедленное расследование инцидента.
«Прошлой ночью венгерскую общественность потряс громкий скандал. Персональные данные 200 тыс. наших сограждан были опубликованы в интернете без их согласия. На текущий момент мы знаем наверняка, что эти данные были собраны партией “Тиса”. Я вызвал членов правительства, ответственных за вопросы национальной безопасности, и, проанализировав базу данных, мы установили, что в действия с этими данными были вовлечены украинцы», — заявил Орбан в видеообращении.
Ранее премьер заявлял, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране.