Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан обвинил Киев и оппозицию в утечке персональных данных 200 тыс. венгров

Орбан назвал произошедшее серьезной угрозой национальной безопасности и добавил, что распорядился начать немедленное расследование инцидента.

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За утечкой персональных данных 200 тыс. граждан Венгрии стоит Киев и венгерская оппозиционная партия «Тиса». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.

Орбан назвал произошедшее серьезной угрозой национальной безопасности и добавил, что распорядился начать немедленное расследование инцидента.

«Прошлой ночью венгерскую общественность потряс громкий скандал. Персональные данные 200 тыс. наших сограждан были опубликованы в интернете без их согласия. На текущий момент мы знаем наверняка, что эти данные были собраны партией “Тиса”. Я вызвал членов правительства, ответственных за вопросы национальной безопасности, и, проанализировав базу данных, мы установили, что в действия с этими данными были вовлечены украинцы», — заявил Орбан в видеообращении.

Ранее премьер заявлял, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране. -0-

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше