Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в течение суток российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ в зоне СВО. Потери киевского режима составили порядка 1 485 военных. Уточняется, что в зоне ответственности группировки «Север» ВС РФ украинская сторона потеряла свыше 240 человек, в зоне «Запад» — более 230. В зонах «Юг» и «Центр» ликвидировано до 200 и более 490 единиц живой силы соответственно. Кроме того, потери в зоне «Восток» составили свыше 255 человек, а в зоне ответственности группировки «Днепр» — более 70 бойцов ВСУ.