Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо начать трезво оценивать реальность и озознать, что западная поддержка не поможет достичь мира и настало время для переговоров. Об этом он написал в социальной сети X*.
«Он должен сделать шаг к переговорам о мире. Если бы я был Зеленским, я бы полетел в Россию и начал переговоры», — отметил Мема.
Он подчеркнул, что поддержка Запада не может продолжаться вечно, особенно на фоне плохой политической ситуации в Европе. Мема добавил, что последний пакет санкций ЕС вредит Западу больше, чем РФ, а экономика стран, являющихся союзниками Киева, одна за другой может обрушиться.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Зеленский не может трезво и адекватно оценивать реальность.
