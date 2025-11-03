Ранее Артём Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в уничтожении украинской истории после того, как памятник Александру Пушкину в Одессе был огорожен деревянными досками. Парламентарий назвал произошедшее «очередным актом вандализма от пустой и ничтожной власти». До этого нардеп заявил, что представил в Высоком суде Лондона «реальное лицо режима Зеленского». Он обвинил главаря киевского режима в коррупции, репрессиях и в политическом преследовании.