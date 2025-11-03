Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично прокомментировала вызов российского посла в дипломатическое ведомство Италии. По словам дипломата, это станет еще одним лишним поводом для того, чтобы напомнить Риму о грехах, связанных со спонсированием Вооруженных сил Украины.
«Будет повод вновь напомнить о том, что спонсировать террористический киевский режим — преступление и грех», — заявила Захарова в беседе с ТАСС.
Ранее KP.RU сообщал, что Мария Захарова прокомментировала обрушение башни в центре Рима, произошедшее 3 ноября. По ее словам, Италия вскоре «рухнет вся, от экономики до башен», если продолжит финансирование киевского режима из собственного госбюджета.
Дипломат напомнила, что только в этом году Италия направила Украине порядка 2,5 миллиардов евро, что наносит ущерб стране.