Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан вводит безвизовый режим для граждан США

С 1 января 2026 года американцам станет проще попасть в Узбекистан: президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о введении безвизового режима на 30 дней для граждан США. Документ опубликован в национальной базе законодательства Lex.uz.

Источник: Life.ru

Власти республики объяснили это решение желанием укрепить экономические и культурные связи с Вашингтоном и привлечь больше туристов. С 2021 года без визы в страну могли въезжать граждане старше 55 лет. Теперь правило распространяется на всех американцев.

Стоит отметить, что ещё в мае Мирзиёев поручил МИД республики начать переговоры с американской стороной об упрощении визового режима для узбекистанцев, выезжающих в США. Данное решение стало продолжением этой политики.

На следующей неделе Шавкат Мирзиёев вылетит в Вашингтон, где проведёт переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау. Стоит отметить, что уже вторая встреча глав государств за последние два месяца, первая прошла в сентябре в рамках Генеральной ассамблеи ООН.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше