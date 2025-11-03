Ричмонд
Посла России в Риме Парамонова вызвали в МИД Италии

Министерство иностранных дел (МИД) Италии вызвало посла России в Риме Алексея Парамонова. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на ведомство.

— МИД вызвал посла России в Италии, — говорится в сообщении.

В российской дипломатической миссии подтвердили факт вызова Парамонова в итальянское внешнеполитическое ведомство, передает РИА Новости.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вызов российского посла в Риме, подчеркнула, что у Москвы будет повод напомнить Италии, что спонсирование киевского режима является «преступлением и грехом».

— Будет повод вновь напомнить о том, что спонсировать террористический киевский режим — преступление и грех, — заявила дипломат в беседе с ТАСС.

В тот же день Мария Захарова, комментируя сообщения об обрушении средневековой башни Торре-Деи-Конти в центре Рима, заявила, что Италия рухнет вся, «от экономики до башен», если ее руководство продолжит бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков на военную помощь Украине.

