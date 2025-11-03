В тот же день Мария Захарова, комментируя сообщения об обрушении средневековой башни Торре-Деи-Конти в центре Рима, заявила, что Италия рухнет вся, «от экономики до башен», если ее руководство продолжит бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков на военную помощь Украине.