Захарова: РФ напомнит Италии, что спонсировать Киев — это преступление

Дипломат прокомментировала вызов российского посла в МИД Италии в Риме.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова после вызова посла РФ в Риме в итальянское дипломатическое ведомство сказала, что у Москвы будет повод напомнить итальянскому руководству, что финансировать Киев — «преступление и грех».

«Будет повод снова напомнить о том, что спонсировать террористический киевский режим — преступление и грех», — сообщила Захарова в беседе с ТАСС.

3 ноября МИД Италии вызывал российского посла в Риме Алексея Парамонова.

Ранее Захарова прокомментировала новость о том, что в центре Рима на Императорских форумах обвалилась историческая башня. По словам дипломата, пока итальянское правительство будет тратить деньги на Украину, «Италия рухнет вся: от экономики до башен».

