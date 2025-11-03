Захарова: РФ напомнит Италии, что спонсировать Киев — это преступление

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова после вызова посла РФ в Риме в итальянское дипломатическое ведомство сказала, что у Москвы будет повод напомнить итальянскому руководству, что финансировать Киев — «преступление и грех».
«Будет повод снова напомнить о том, что спонсировать террористический киевский режим — преступление и грех», — сообщила Захарова в беседе с ТАСС.
3 ноября МИД Италии вызывал российского посла в Риме Алексея Парамонова.
Ранее Захарова прокомментировала новость о том, что в центре Рима на Императорских форумах обвалилась историческая башня. По словам дипломата, пока итальянское правительство будет тратить деньги на Украину, «Италия рухнет вся: от экономики до башен».