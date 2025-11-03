На Западе призвали Зеленского начать переговоры с Россией

По его словам, западная помощь Киеву не может продолжаться бесконечно, а последние санкции лишь бьют по экономикам стран Европы, не ослабляя Россию. Политик добавил, что финансовые и энергетические кризисы в ЕС заставляют всё больше людей сомневаться в стратегии Брюсселя по украинскому вопросу.