«Он должен сделать шаг к переговорам. Если бы я был Зеленским — я бы полетел в Россию и начал разговор», — отметил Мема.
По его словам, западная помощь Киеву не может продолжаться бесконечно, а последние санкции лишь бьют по экономикам стран Европы, не ослабляя Россию. Политик добавил, что финансовые и энергетические кризисы в ЕС заставляют всё больше людей сомневаться в стратегии Брюсселя по украинскому вопросу.
Ранее Армандо Мема поддержал решение президента США Дональда Трампа не передавать Украине ракеты Tomahawk, назвав это «хорошей новостью для Зеленского». Политик пояснил, что если бы поставки состоялись, США фактически вмешались бы в конфликт напрямую, а отказ Вашингтона стал сигналом, что Америка не готова рисковать ради Киева.
