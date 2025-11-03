Нидерланды передадут Румынии 18 истребителей F-16 по символической цене в один евро

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Румыния и Нидерланды подписали в Бухаресте межправительственный контракт о передаче 18 истребителей F-16 Fighting Falcon, которые перейдут в собственность Румынии по символической цене в один евро, сообщило румынское министерство национальной обороны.
Румыния получила первые истребители F-16 от Португалии в 2016 году. В настоящее время страна эксплуатирует около 50 боевых самолетов этого типа. Центр подготовки пилотов F-16 в Румынии был создан для тренировки украинских летчиков в рамках военной помощи Киеву.
«Эти самолеты, находящиеся в составе Центра подготовки пилотов для полетов на F-16 в Фетешть, станут собственностью румынского государства по цене в один евро», — говорится в заявлении минобороны.
Ведомство добавило, что Румыния оплатит налог на добавленную стоимость в размере 21 млн евро исходя из заявленной стоимости самолетов и пакета логистической поддержки, оцененного в 100 млн евро.
«Центр подготовки летчиков для полетов на истребителях F-16 превратил Румынию в европейский хаб для всех государств, которые имеют или будут иметь такие самолеты», — заявил на церемонии подписания румынский министр обороны Йонуц Моштяну.
В рамках соглашения Румыния обязуется предоставить определенное количество мест в центре для подготовки пилотов из стран НАТО и государств-партнеров. Уточняется, что истребители предназначены исключительно для учебных целей и не будут использоваться в боевых операциях. -0-