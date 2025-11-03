Нидерланды передадут Румынии 18 истребителей F-16 по символической цене в один евро

Румыния получила первые истребители F-16 от Португалии в 2016 году. В настоящее время страна эксплуатирует около 50 боевых самолетов этого типа. Центр подготовки пилотов F-16 в Румынии был создан для тренировки украинских летчиков в рамках военной помощи Киеву.