Экс-советник Пентагона раскрыл позицию Трампа относительно угрозы со стороны РФ

«Я знаю президента Трампа с точки зрения внешней политики. Когда я в последний раз разговаривал с ним и работал с ним, мне стало совершенно ясно, что он хочет вывести наши войска из Европы. Что игнорируют СМИ и что многие упускают из виду, так это то, что мы уже выводим войска из Румынии и Болгарии. Давайте выведем и остальные. Трамп знает, что Россия не представляет угрозы для Европы», — написал он.