СМИ: администрация Трампа сорвала попытку Nvidia начать экспорт чипов в КНР

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Чиновники администрации президента США Дональда Трампа перед его встречей с председателем КНР Си Цзиньпином сорвали попытку американской компании Nvidia начать экспортировать чипы для систем искусственного интеллекта в Китай, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По словам источников, Трамп хотел обсудить просьбу генерального директора Nvidia Дженсена Хуана разрешить продажу нового поколения чипов искусственного интеллекта в Китай. Издание отмечает, что экспорт чипов Blackwell в Китай потенциально может принести десятки миллиардов долларов прибыли компании и помочь Nvidia удержать китайские компании, занимающиеся искусственным интеллектом, на своих технологиях.

«По словам чиновников, готовясь к встрече с Си (Цзиньпином), высокопоставленные чиновники, включая госсекретаря Марко Рубио, сообщили Трампу, что эти продажи будут угрожать национальной безопасности, поскольку усилят возможности китайских центров обработки данных на базе искусственного интеллекта, и будут иметь негативные последствия для США», — пишет издание.

В результате, столкнувшись с практически единодушным противодействием со стороны своих главных советников, Трамп решил не обсуждать передовые чипы Nvidia во время своей встречи с председателем КНР.

В конце октября Си Цзиньпин и Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год.

Трамп ранее объявил, что собирается «дружелюбно бороться» за первенство в развитии технологий искусственного интеллекта и производстве полупроводников, которые в том числе требуются для ИИ-технологий. Он назвал США «мировой сверхдержавой» в области ИИ, которая якобы «опережает» Китай.

В январе министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.

