Российский посол в Риме вызван в МИД Италии

Посол России в Риме Алексей Парамонов вызван в Министерство иностранных дел Италии в понедельник, 3 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление иностранного ведомства.
«МИД вызвал посла России в Италии», — говорится в сообщении.
Агентство сообщило, что факт приглашения российского посла в дипведомство Италии также подтвердили представители внешнеполитического ведомства России. При этом причины вызова дипломата не уточняются.
Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала вызов посла России в Риме в итальянское министерство иностранных дел. Дипломат иронично подчеркнула, что это станет поводом для напоминания Италии, что спонсирование киевского режима является преступлением и грехом.