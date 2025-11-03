Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: У России есть повод напомнить Италии, что спонсирование Киева — грех

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что у российского правительства будет повод напомнить Италии о том, что поддержка украинских властей является «преступлением и грехом». Об этом пишет ТАСС.

Источник: Life.ru

«Будет повод вновь напомнить о том, что спонсировать террористический киевский режим — преступление и грех», — сказала она.

Напомним, вечером 3 ноября МИД Италии официально вызвал посла России в Риме Алексея Парамонова. В российской дипмиссии в свою очередь подтвердили факт вызова и готовность дать разъяснения. А ранее Мария Захарова заявила, что Италия может «рухнуть вся» — от экономики до исторических башен — пока правительство страны тратит миллиарды евро на помощь Украине.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше