Захарова: У России есть повод напомнить Италии, что спонсирование Киева — грех

Напомним, вечером 3 ноября МИД Италии официально вызвал посла России в Риме Алексея Парамонова. В российской дипмиссии в свою очередь подтвердили факт вызова и готовность дать разъяснения. А ранее Мария Захарова заявила, что Италия может «рухнуть вся» — от экономики до исторических башен — пока правительство страны тратит миллиарды евро на помощь Украине.