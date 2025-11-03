Ричмонд
Мерц пригласил аш-Шараа в ФРГ для обсуждения проблемы сирийских беженцев

Канцлер Германии подчеркнул, что «гражданская война в Сирии закончена», и нет никаких причин для получения убежища в республике.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в ФРГ для обсуждения темы возвращения сирийских беженцев на родину. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Я пригласил [временного] президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Германию, с тем чтобы с ним обсудить, как мы вместе можем это решить», — сказал канцлер во время визита в федеральную землю Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. Он подчеркнул, что «гражданская война в Сирии закончена», и «нет никаких причин для получения убежища в Германии, а поэтому мы можем начать репатриацию». Мерц ожидает, что «большая часть беженцев» вернется в Сирию и будет участвовать в восстановлении страны.

«Мы, разумеется, будем и впредь депортировать преступников в Сирию. Таков план», — сказал он. «Мы сейчас будем это также вполне конкретно реализовывать, над этим работает министр внутренних дел», — отметил Мерц, добавив, что власти ФРГ намерены сотрудничать с Дамаском с целью стабилизации ситуации в Сирии, с тем чтобы усилия по репатриации имели успех.

30 октября глава МИД Германии Йоханн Вадефуль во время посещения пригорода Дамаска заявил, что находящиеся в ФРГ сирийские беженцы не смогут «в краткосрочной перспективе» вернуться на родину. Его слова спровоцировали ожесточенные дискуссии в правящей коалиции (блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии) по вопросу репатриации сирийцев и чуть ли не привели к открытому конфликту между МИД и МВД.

По данным внутриполитического ведомства ФРГ, по состоянию на август в Германии проживали более 950 тыс. сирийцев.

