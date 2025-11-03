Мерц пригласил аш-Шараа в ФРГ для обсуждения проблемы сирийских беженцев

«Я пригласил [временного] президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Германию, с тем чтобы с ним обсудить, как мы вместе можем это решить», — сказал канцлер во время визита в федеральную землю Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. Он подчеркнул, что «гражданская война в Сирии закончена», и «нет никаких причин для получения убежища в Германии, а поэтому мы можем начать репатриацию». Мерц ожидает, что «большая часть беженцев» вернется в Сирию и будет участвовать в восстановлении страны.