МИД Италии вызвал посла России в Риме Парамонова

Ранее сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в публикации в своем телеграм-канале прокомментировала сообщения в СМИ о том, что в самом центре Рима на Императорских форумах произошел частичный обвал исторической башни, спрогнозировав, что Италия «рухнет вся».