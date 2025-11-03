Ричмонд
МИД Италии вызвал посла России в Риме Парамонова

Министерство иностранных дел Италии вызвало посла Российской Федерации в Риме Алексея Парамонова для проведения встречи.

Министерство иностранных дел Италии вызвало посла Российской Федерации в Риме Алексея Парамонова для проведения встречи. Как сообщили РИА Новости в ведомстве, дипломат получил соответствующее приглашение итальянской стороны.

В российской дипломатической миссии подтвердили факт получения вызова.

«МИД вызвал посла России в Италии», — сказал собеседник агентства.

На данный момент конкретные темы предстоящей встречи не разглашаются.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в публикации в своем телеграм-канале прокомментировала сообщения в СМИ о том, что в самом центре Рима на Императорских форумах произошел частичный обвал исторической башни, спрогнозировав, что Италия «рухнет вся».

