В Сербии пройдут досрочные парламентские выборы, заявил Вучич

«Уважая требования блокирующих, представляющих собой значительное меньшинство в нашей стране, мы пойдем им навстречу, и выборы состоятся досрочно», — заявил Александар Вучич.

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сербии пройдут досрочные парламентские выборы, заявил президент страны Александр Вучич, сообщает Srbija Danas.

По его словам, голосование состоится до истечения текущего срока полномочий парламента, который заканчивается в декабре 2027 года. Точные даты определят позднее. «Уважая требования блокирующих, представляющих собой значительное меньшинство в нашей стране, мы пойдем им навстречу, и выборы состоятся досрочно», — заявил он.

Массовые протесты вспыхнули в Сербии в годовщину обрушения навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сад, где 1 ноября 2024 года погибли 16 человек. Однако на демонстрации люди выходили и ранее, в течение всего 2025 года. С мая среди требований — проведение в стране досрочных выборов.

Власти республики считают, что за организацией протестов могут стоять внешние силы. −0-

