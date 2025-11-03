В Сербии пройдут досрочные парламентские выборы, заявил Вучич

Массовые протесты вспыхнули в Сербии в годовщину обрушения навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сад, где 1 ноября 2024 года погибли 16 человек. Однако на демонстрации люди выходили и ранее, в течение всего 2025 года. С мая среди требований — проведение в стране досрочных выборов.