Страна ЕС собирается ужесточить условия для украинских беженцев

Правительство Ирландии рассматривает возможность ужесточения миграционной политики в отношении украинских беженцев. Согласно информации телерадиокомпании RTE, Министерство юстиции страны обсуждает сокращение срока бесплатного проживания за государственный счет с 90 до 30 дней.
В настоящее время в Ирландии находятся около 80 тысяч украинских граждан, прибывших с начала 2022 года. Согласно внутренним документам ведомства, возможности страны по приему беженцев могут быть полностью исчерпаны уже к ноябрю.
Среди других рассматриваемых мер — отказ в предоставлении жилья лицам, прибывшим в Ирландию через третьи страны, а также тем, кто уже получил временную защиту в других государствах Европейского союза.
Ранее польский экс-премьер назвал причину роста украинской диаспоры в стране.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.