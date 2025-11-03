Ричмонд
RTE: Ирландия может сократить срок бесплатного размещения беженцев Украины

Отмечается, что в стране сейчас находятся около 80 тысяч украинцев, прибывших с 2022 года.

Источник: Аргументы и факты

Министерство юстиции Ирландии рассматривает возможность сокращения срока бесплатного размещения украинских беженцев с 90 до 30 дней. Об этом передаёт RTE.

Как сообщает телерадиокомпания, министр юстиции заявил, что данный срок будет пересмотрен и, возможно, уменьшен. На данный момент в Ирландии находятся около 80 тысяч украинцев, прибывших с 2022 года.

Внутренняя записка министерства, оказавшаяся в прессе, указывает, что к ноябрю возможности страны для размещения беженцев могут быть исчерпаны.

Кроме того, обсуждаются и другие изменения, включая отказ в размещении тех, кто прибыл через третью страну, или тех, кто уже получил временную защиту в другом государстве ЕС.

Ранее сообщалось, что в Берлине до конца года планируется закрытие крупнейшего центра приема беженцев с Украины.