Алиев призвал армянский народ не бояться возвращения азербайджанцев

«Азербайджанцы никогда не были заражены болезнью сепаратизма. Наш народ всегда вносил вклад в государственность стран, в которых он проживает, и сегодня азербайджанцы ни в одной стране не создают и не будут создавать проблем ни для какого государства и ни для какого другого народа. Поэтому возвращение азербайджанцев в нынешнюю Армению не должно пугать армянский народ и армянское государство», — заявил Алиев.