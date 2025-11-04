Ричмонд
Алиев призвал армянский народ не бояться возвращения азербайджанцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с заявлением о возможности возвращения азербайджанского населения на территорию современной Армении, подчеркнув мирный характер этой инициативы.

Выступая на юбилейном собрании, посвященном 80-летию Национальной академии наук Азербайджана, глава государства отметил, что азербайджанцы исторически не были подвержены сепаратизму и всегда способствовали развитию государственности стран проживания.

Алиев акцентировал, что азербайджанская диаспора ни в одной стране мира не создает проблем для местных властей или народов. По его словам, этот факт должен гарантировать армянской стороне отсутствие оснований для опасений относительно потенциального возвращения азербайджанцев в регион.

«Азербайджанцы никогда не были заражены болезнью сепаратизма. Наш народ всегда вносил вклад в государственность стран, в которых он проживает, и сегодня азербайджанцы ни в одной стране не создают и не будут создавать проблем ни для какого государства и ни для какого другого народа. Поэтому возвращение азербайджанцев в нынешнюю Армению не должно пугать армянский народ и армянское государство», — заявил Алиев.

Ранее сообщалось, что страна ЕС собирается ужесточить условия для украинских беженцев.

