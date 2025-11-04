В США выделят половину суммы на оказание продпомощи населению в ноябре

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (07.00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно некоторых статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании и затягивании шатдауна в политических целях. -0-