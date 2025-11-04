Ричмонд
Политолог объяснил, почему Трамп не может остановить конфликт на Украине

Павел Подлесный заявил, что после саммита на Аляске Дональд Трамп не убедил европейцев в необходимости выполнения договоренности с Владимиром Путиным и движения к заключению мира.

Источник: Аргументы и факты

У Дональда Трампа нет своего четкого понимания, как разрешить российско-украинский конфликт, поэтому его позиция меняется под влиянием тех или иных собеседников. Об этом aif.ru накануне годовщины избрания Трампа 47-м президентом США рассказал ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Подлесный.

Когда в Москву приезжал представитель Трампа Стив Уиткофф, вроде бы удалось договориться о параметрах урегулирования, в том числе территориального. И на встрече с Владимиром Путиным на Аляске глава Белого дома это обсуждал. «Но потом в Белый дом вместе с Зеленским приехали Макрон, Стармер, Мерц и другие европейцы. И начали Трампу “вправлять мозги”, пропихивать идею о том, что сперва надо прекратить огонь, а потом уже о чем-то договариваться», — добавил эксперт.

По словам Подлесного, после Анкориджа Трамп не сумел убедить европейцев и собственную команду в том, что надо выполнять договоренности с Путиным и двигаться к заключению мира. «Наоборот, госсекретарь Рубио и советник Трампа генерал Келлог вместе с европейцами убедили своего босса в том, что надо давить на Москву, а не на Киев. Поэтому и встреча с Путиным в Будапеште была отложена, и возникли новые антироссийские санкции», — заключил американист.

Полностью интервью Павла Подлесного читайте на aif.ru.

