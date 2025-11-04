Политолог объяснил, почему Трамп не может остановить конфликт на Украине

По словам Подлесного, после Анкориджа Трамп не сумел убедить европейцев и собственную команду в том, что надо выполнять договоренности с Путиным и двигаться к заключению мира. «Наоборот, госсекретарь Рубио и советник Трампа генерал Келлог вместе с европейцами убедили своего босса в том, что надо давить на Москву, а не на Киев. Поэтому и встреча с Путиным в Будапеште была отложена, и возникли новые антироссийские санкции», — заключил американист.