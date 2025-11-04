Ричмонд
Эксперт назвал «странность» Трампа и усомнился, что он доживет до 2028 года

Павел Подлесный отметил, что Дональд Трамп очень активный и хватается за множество дел сразу.

Источник: Аргументы и факты

По сравнению с Байденом, который выглядел глубоко больным человеком, нынешний хозяин Белого дома ведет себя пока более адекватно. Об этом в интервью aif.ru, приуроченном к первой годовщине избрания Дональда Трампа 47-м президентом США, рассказал ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Подлесный.

«Байден падал на ровном месте, разговаривал с пустотой, забывал слова. Трамп ведет себя, конечно, адекватнее. Хотя и у него есть свои странности. Например, он искренне убежден, что сам Бог доверил ему руководить страной», — добавил Подлесный.

Он отметил, что, в отличие от Байдена, Трамп очень активен и хватается за множество дел сразу. «Что-то ему удается, что-то нет. Да, цены на бензин в Америке подросли, но не катастрофически. И пока избиратели в Трампе не так сильно разочарованы», — отметил эксперт.

По его словам, запас прочности у американского лидера еще есть, однако никто не может предсказать, что случится за ближайшие три года. «Начиная с того, удастся ли Трампу дожить до конца правления, или его прихлопнут. Эта опасность над ним висит постоянно. Те, кто уже пытался его убить, могут попробовать довести начатое до конца», — заключил американист.

Полностью интервью Павла Подлесного читайте на aif.ru.

