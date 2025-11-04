Вучич заявил о проведении досрочных выборов на фоне протестов в Сербии

Данное заявление прозвучало на фоне массовых протестов, охвативших страну в первую годовщину трагедии на железнодорожном вокзале Нови-Сада, где обрушение навеса привело к человеческим жертвам. Демонстранты обвиняют власти в халатности и коррупции, рассматривая произошедшее как симптом системных проблем в государственном управлении.