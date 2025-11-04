NBC: 85-летняя Нэнси Пелоси готовится уйти из большой политики

Экс-спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси может объявить о своём уходе из политики. К такому развитию событий уже готовится Демократическая партия США, информирует телеканал NBC News.
Ожидается, что официальное заявление 85-летней Пелоси о решении не участвовать в выборах 2026 года может прозвучать во вторник 4 ноября после голосования по законопроекту о пересмотре границ избирательных округов штата.
Напомним, Нэнси Пелоси ушла в отставку с поста спикера Палаты представителей Конгресса США в 2022 году.
Тем не менее через два года 84-летняя экс-спикер Палаты представителей Пелоси переизбирается в нижнюю палату Конгресса.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала переизбрание экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на пост сенатора от Калифорнии, назвав это событие заслуженным адом.
