В университете в Тегеране для студентов заработал YouTube

ТЕГЕРАН, 4 ноя — РИА Новости. В Тегеранском университете для студентов заработал YouTube, заблокированный в Иране уже более десятилетия, сообщил студенческий совет вуза.
«Сообщаем дорогим студентам, что отныне доступ к платформе YouTube стал возможным без VPN при использовании внутренней сети Интернет университета. Студенты могут использовать платформу для учебных и исследовательских целей», — говорится в сообщении в Telegram-канале студсовета.
Новость об этом появилась на фоне информации, что власти Ирана изучают вопрос снятия ограничений на использование соцсетей и интернет-платформ, таких как Telegram, YouTube, Instagram*. Заблокированными также остаются X и Facebook*.
Ранее депутат парламента Ирана Мустафа Пурдехган заявил порталу Tabnak, что власти страны в скором времени разблокируют Telegram.
По данным агентства Mehr, иранские власти озвучили платформе Telegram условия восстановления его работы в Иране.
Среди них — требования сотрудничать с судебными органами страны, ограничить распространение в мессенджере материалов, разжигающих межэтническую рознь и пропагандирующих терроризм, а также нарушающих национальную безопасность Ирана. Кроме того, власти Ирана потребовали не передавать информацию об иранских пользователях иностранным разведслужбам, а также удалять материалы по жалобе граждан.
Telegram был заблокирован в Иране по решению суда в апреле 2018 года, судебные органы сослались на жалобы со стороны граждан и несоблюдение мессенджером законодательства Ирана. Несмотря на подобное решение и попытки властей внедрить иранские приложения для общения, Telegram остался популярен в Иране не только среди местного населения, использующего для обхода блокировки VPN, но и в государственных органах власти.
Соцсеть Facebook и X были заблокированы в 2009 году на фоне протестов из-за президентских выборов, Instagram вместе с WhatsApp был заблокирован на фоне протестов 2022 года, связанных с гибелью Махсы Амини после ее задержания полицией нравов.
Доступ к YouTube был ограничен с 2012 года из-за антиисламского фильма «Невинность мусульман», но до этого видеохостинг также подвергался блокировкам.
В декабре 2024 года власти разблокировали WhatsApp и Google Play.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.