Катар заявил о возможном прекращении поставок СПГ в страны Евросоюза

После ее вступления в силу европейские регуляторы будут проверять операции не только самих компаний-поставщиков, но и их дочерних структур, а также поставщиков и партнеров на соответствие требованиям воздействия на социальную и экологическую сферы. Требования будут распространяться на компании, зарегистрированные в ЕС или на поставщиков, чей годовой оборот в странах Евросоюза превышает €450 млн. За невыполнение требований директивы ЕС на компанию могут быть наложены штрафы в размере до 5% от мирового годового оборота. Речь идет о поставках не только сырья или топлива, но и промышленных товаров с высокой степенью обработки.