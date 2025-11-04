Ричмонд
У берегов Камчатки произошло два землетрясения магнитудой 6,2

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У берегов Камчатки в понедельник зафиксированы два землетрясения магнитудой 6.2, сообщает Синьхуа со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 19.10 по камчатскому времени. Эпицентр располагался на глубине 22,3 км в акватории Авачинского залива на расстоянии 154 км от Петропавловска-Камчатского.

Второе землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 20.44 по камчатскому времени. Эпицентр располагался на глубине 36,2 км в акватории Авачинского залива на расстоянии 186 км от Петропавловска-Камчатского. -0-