Эксперт рассказал, как РФ и Китай могут устроить «настоящий кошмар для США»

Павел Подлесный заявил, что Россия и Китай очень заинтересованы друг в друге.

Источник: Аргументы и факты

Итоги переговоров, которые недавно провели президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, не обнадежили тех, кто хотел бы поссорить Москву и Пекин. Такое мнение в интервью aif.ru высказал ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Подлесный.

«Трамп, возможно, и хотел бы убедить китайцев перестать закупать российскую нефть. Но из этого ничего не выйдет. Китай и Россия сегодня очень заинтересованы друг в друге», — добавил Подлесный.

По словам эксперта, ситуация в мире уже не такая, как была в 1972 году, когда Киссинджер мог играть на противоречиях между КНР и СССР.

«Американские политики по-прежнему мечтают нас поссорить, но в результате добиваются обратного — сближения России и Китая. Нашим странам осталось сделать только один шаг — заключить военно-политический союз. И вот это уже будет настоящий кошмар для Вашингтона», — резюмировал американист.

Полностью интервью Павла Подлесного читайте на aif.ru.

